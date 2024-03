«Moana Pozzi? Sessualità complessa e sorriso da Gioconda. Per essere lei in Supersex ho preso qualche chilo e aumentato il seno»

«Si possono davvero abbattere le barriere che dividono la vita e il porno?». Inizia così Supersex, la serie che racconta la vita di Rocco Siffredi (interpretato dall'attore Alessandro Borghi) e sbarcata il 6 marzo su Netflix. Un personaggio che è diventato sempre più cult, ammirato, osannato, ma che si è attirato anche tante critiche per il suo modo di vivere il sesso. Ma intorno a lui, nella fiction, ruotano tanti altri protagonisti della sua storia. Un ruolo cruciale lo ha avuto Moana Pozzi, la pornodiva morta prematuramente proprio 30 anni fa, a 33 anni.

A interpretarla è Gaia Messerklinger, attrice torinese di 35 anni che si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera. Avere la parte non è stato certo semplice. Il casting «era affollato», ma a spuntarla è stata lei che durante il provino ha fatto sua una qualità centrale di Moana, che «usa certe parole ma in realtà comunica con ciò che non dice».