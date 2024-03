Supersex, chi è il cugino di Rocco Siffredi: «Gabriele ha lasciato la figlia di 4 anni per seguirmi e non l'ha più vista. Quattro anni fa gli è scoppiato il cuore»

«Dovrebbero fare una serie a parte su di lui», dice Rocco Siffredi parlando del cugino Gabriele Galetta. Supersex è un successo in tutto il mondo. La serie prodotta da Netflix racconta la vita del pornodivo più famoso, interpretato da Alessandro Borghi. Tra i protagonisti della serie tv c'è anche la figura di Gabriele, il cugino manager di Rocco, interpretato da Enrico Borello. Un uomo chiave nella vita dell'attore, tanto che il giorno che è morto è stato definito da Rocco il peggiore «della mia vita dalla morte di mia mamma».

Chi è il cugino di Rocco Siffredi

Gabriele Galetta, il cugino di Rocco Siffredi, è morto nel 2020 a 58 anni. «Gli è scoppiato il cuore», ha raccontato l'attore nell'intervista al podcasta "Passa dal BSMT".

Parlando della vita del cugino, ha raccontato: «Quando ha scoperto che facevo l'attore porno è impazzito. Aveva un posto in banca, una moglie e una figlia di 4 anni. Ha lasciato tutto di punto in bianco ed è venuto con me, era il suo sogno», dice Rocco.

Quella bambina l'ha rivista al funerale del padre, ormai cresciuta: «Ha fatto una cosa tremenda, se n'è andato e non l'ha più sentita. Mi diceva che ogni tanto ci parlava, ma lei al funerale mi ha raccontato che non era vero. Forse era una bugia che raccontava a se stesso per vivere meglio con questa cosa che ha fatto», ha detto.

Gabriele poi si è rifatto una famiglia: ha avuto una moglie e altri due figli. Siffredi ha raccontato che il cugino l'ha seguito perché sognava di fare quella vita, andando a letto con le donne bellissime che si vedevano sui set a luci rosse. «A volte mi sostituiva sul set, faceva la mia controfigura», ha raccontato. «Adesso è il angelo custode».