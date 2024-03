Russia, quei 150 metri che hanno separato la Nato dall’ingresso in guerra: il missile su Odessa e l’art. 5 dell’Alleanza

Cinquecento piedi, centocinquanta metri (per alcuni qualcosa di più). È questa la distanza che avrebbe separato la Nato dall'ingresso in guerra con la Russia. È la distanza intercorsa tra il punto di impatto del missile russo caduto da Odessa e il presidente Zelensky. Ma non solo, perché al suo fianco in visita era presente anche il premier greco Kyriakos Mitsotakis. E la Grecia è uno dei Paesi che compongono l'Alleanza Atlantica.