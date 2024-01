Gino Cecchettin torna al lavoro, l'annuncio social: «Ho il cuore pesante ma una nuova determinazione»

«Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Oggi, con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro». Con un post sui social Gino Cecchettin, il papà di Giulia uccisa a soli 22 anni dall'ex Filippo Turetta, annuncia il suo ritorno al lavoro. Ad annunciarlo su Linkedin, è stato lui stesso, ringraziando «clienti, fornitori, colleghi e amici» per il sostegno durante il periodo difficile che ha dovuto affrontare.