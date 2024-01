Oscar 2024: a Oppenheimer 13 nomination, fuori Margot Robbie e Greta Gerwig di Barbie, flop per Leonardo DiCaprio. Ecco tutte le nomination

Come nelle previsioni, Oppenheimer di Christopher Nolan guida la corsa agli Oscar 2024 con ben 13 candidature, una in meno del record di sempre. Povere Creature! di Yorghos Lanthimos è arrivato secondo con undici chance agli Oscar del 10 marzo che include una quarta nomination per la protagonista Emma Stone. Al terzo Posto con dieci candidature Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (alla sua decima chance), davanti a Barbie con otto (e due grandi escluse, Greta Gerwig nella categoria dei registi e Margot Robbie tra le migliori attrici).

Le nomination, scelte dai membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate martedì 23 gennaio al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. Successo per l'Italia con Matteo Garrone che entra ufficialmente nella cinquina dei migliori film stranieri.