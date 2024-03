La nottata fra domenica 10 e lunedì 11 è la Notte degli Oscar. Vedersela a casa da soli, sgranocchiando snack tristi, per giunta essendo obbligati a tenere basso il volume del televisore ché «qui c’è gente che domani lavora!»? Si può far di meglio, dai. Ci si può divertire molto di più. «Il Cinema si celebra al Cinema», e per il secondo anno di fila il Cinema Italia di Ancona si collegherà con il Dolby Theatre di Los Angeles per far scorrere sul suo schermo gigante le immagini del tappeto rosso e della premiazione.

La festa

La società Teorema Cinema, che gestisce con passione e creatività le sale dell'Italia e dell'Azzurro, ha allestito una vera Festa del Cinema. Dalla sera e fin quasi all'alba, la storica sala anconetana brillerà di una luce glitterata. I flash dei fotografi Sergio Marcelli e Claudio Zitti scatteranno ritratti del nostro pubblico sfilante sul nostro red carpet, mentre la musica del dj Nicolò Antonini farà da sottofondo all'aperitivo a cura dell'azienda Versatili, prodotti gastronomici di alta qualità.

La gara

Ad attendere il pubblico anconetano ci sarà anche il già mitico FantaOscar, potete fin da subito procurarvi la scheda alle casse dell'Italia e dell'Azzurro. Si tratta di indovinare i risultati della serata. A chi andrà la statuetta riservata al Miglior Film? E quella per il Miglior Regista? E chi si porterà a casa l'Oscar per i Costumi? E per il Documentario? La scheda va consegnata alla cassa dei Cinema Italia entro le 23.59 di domenica. Chi avrà azzeccato il maggior numero di risposte vincerà due biglietti da utilizzare all'Italia e all'Azzurro. Il Cinema Italia sarà aperto dalle ore 20. L’accensione del grande schermo avverrà alle ore 21, e sarà compito di RadioFermo1 e dei giornalisti del podcast cinematografico Hobo intrattenere i presenti prima e durante il collegamento con l’America, previsto per la Mezzanotte.

I conduttori

I quattro conduttori - Riccardo Minnucci, Davide Sette, Roberto Mazzaferro e Francesco Nicastro del Lago - saranno affiancati, in presenza o in videochat, da attori, registi, direttori di casting, produttori e artisti multimediali. Saranno in sala inoltre due ospiti straordinari: il Doppiatore Marchigiano, che si divertirà a improvvisare, come in una jam session polifonica, sui trailer di film celeberrimi, e Ava Hangar, una delle più ironiche e pungenti drag queen italiane, chiamata a commentare il Red Carpet hollywoodiano. La lunga notte del Cinema Teatro Italia è patrocinata dalla Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission ed è realizzata con il sostegno di Arcigay Comunitas Ancona in partnership con il Corto Dorico Film Festival, OffiCine Mattòli, Arci Ancona e il prezioso contributo degli artisti Luca Giombi, Marco Brandizi, Rebecca Liberati, Camilla Melelli, Arianna Semplici.

Le info

Il biglietto d'ingresso costa 8 euro e include, al termine della diretta losangelina (verso le ore 3.30), caffè e cornetti per tutti. Questo è il programma degli Oscar ad Ancona, gli Oscar all'Italia. L'alternativa è il divano solitario, la birra mezza calda mezza sgasata, gli amici stalkerati via whattsapp che poi si stufano e vi mandano a, la palpebra che cala e la dormita storta non giova alla schiena. Non c'è partita, via.