Matteo Politi, chi è il falso chirurgo (con la terza media) ricercato in tutto il mondo? Sui social: «Vergognati»

Avete presente il film «Catch Me If You Can»? (in italiano «Prova a prendermi», ndr.). Il protagonista, un truffatore, fuggiva da una parte all'altra del mondo per non farsi catturare dalla polizia. In questo caso, la realtà supera la fantasia. Il protagonista di questa storia è Matteo Politi, di mestiere dottore, anzi, chirurgo, o almeno finge di esserlo, e per tale reato, ora è ricercato dalle forze dell'ordine di mezzo mondo.

Si spacciava per medico laureato, prendendo in «prestito» il nome del dottor Luigi Vincenzo Politi, nelle migliori università del mondo ma in realtà ha solo la licenza media. Ha preso in cura centinaia di persone senza aver nessuna competenza. Si considera uno specialista in cosmetic and aesthetic medicine. Pensate che il finto chirurgo ha operato per un anno in cinque cliniche d’élite a Bucarest, Romania. Qualche giorno fa è stato avvistato a Hung Hom, dove forse tenta un’altra volta di spacciarsi per quello che non è.