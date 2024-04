Jesi, arriva Vannacci e l'Anpi insorge: «Organizzato da Il Mondo al Contrario che sposa i principi dell'ex generale: è un'offesa»

JESI - Venerdì 12 aprile l’ex generale Roberto Vannacci sarà presente a Jesi per promuovere il suo nuovo libro “Il coraggio vince”. L’organizzazione dell’evento «è a capo del Comitato “Il Mondo al Contrario” (sezione Marche), costituito da individui che si riuniscono a livello nazionale e si tesserano con l’obiettivo comune di difendere i “principi” espressi dal suddetto Vannacci nel suo primo libro e presumibilmente anche nel secondo. In qualità di portavoce dell’ANPI, Associazione che difende la libertà, i diritti e l’uguaglianza di tutti gli esseri umani, prendiamo grande distanza da questo evento e desideriamo rammentare alla cittadinanza che il primo libro di Vannacci è costato all’autore, un procedimento disciplinare e la conseguente sospensione dall'impiego per 11 mesi per “carenza del senso di responsabilità” e “lesione al principio di neutralità/terzietà della Forza Armata”. Inoltre la Procura di Roma lo ha iscritto nel registro degli indagati per l'accusa di “istigazione all'odio razziale”, dati i contenuti carichi di violenza, razzisti ed omofobi».

«Un'offesa per le tradizioni democratiche»

«Vannacci si proclama difensore di un concetto di libertà che si contrappone nettamente ai valori antifascisti propri della nostra Costituzione - concludono le Sezioni ANPI Jesi e Media Vallesina - pertanto, è nostra opinione che l’evento cui parteciperà l’ex generale rappresenti un’offesa per le tradizioni democratiche che contraddistinguono la popolazione e le istituzioni di Jesi e della Vallesina."