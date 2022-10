Anpi sale sulla stessa barca: a Potenza Picena incontro con i migranti che hanno vissuto il viaggio della speranza

POTENZA PICENA - Riprendono con forza le iniziative di qualità dell'ANPI "Scipioni e Cutini" di Potenza Picena. Dopo il Percorso della Memoria che ha toccato vari luoghi e personaggi della Resistenza locale, per ricordare l'anniversario della Liberazione della cittadina dal nazi-fascismo (evento che il prossimo anno vedrà protagonisti in questo percorso gli studenti e la scuola) questa volta l'Anpi, col patrocinio del Comune e la collaborazione dell'associazione Number Nine, organizza "SULLA STESSA BARCA "Siware, storie di migranti".

L'appuntamento all'oratorio Don Bosco

Sabato 29 ottobre, alle ore 17,30 presso l'Oratorio Don Bosco (Via Cristoforo Colombo, 19) a Porto Potenza Picena (Mc) ci sarà un incontro con chi ha vissuto il viaggio e la traversata della speranza e chi si occupa di salvataggi sul Mediterraneo; tra i protagonisti Osemudiamhen Ochemhen, coautore del libro "Siware: il viaggio di Osas" e Tommaso Basilici, operatore dell'organizzazione "Mediterranea" Saving Humans.

Reportage e musica

Perché la Costituzione ci rammenda che non possiamo derogare dai doveri della solidarietà, articolo 2, che sono intrecciati con i diritti. A rendere ancora più carico di emozione il pomeriggio, ci saranno alcuni intermezzi musicali di canti sull'immigrazione magistralmente interpretati dalla cantautrice Serena Abrami e il reportage fotografico sul tema della fotografa e docente Marialuisa Cortesi.

Perché andare "oltre" i confini limitanti dei preconcetti è già un punto che si può raggiungere. E allora a sabato, l'appuntamento è a ingresso libero, per informazioni si può scrivere a scipioniecutini@gmail.com o telefonare al 3405720306.