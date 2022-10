Fronte della Gioventù, cena a San Benedetto per i 50 anni della fondazione. Anpi insorge: «Italia democratica non certo grazie agli ex Msi»»

SAN BENEDETTO Non è certo un pranzo comune. Lo esplicitano lo slogan («50 anni al fronte») e i partecipanti: gli ex militanti del Fronte della Gioventù, il movimento giovanile del Movimento Sociale Italiano. Hanno organizzato per il 9 ottobre un "pranzo comunitario" per i 50 anni della fondazione, nella sede di San Benedetto. La notizia ha suscitato le proteste dell'Anpi provinciale di Ascoli: oltre al pranzo comunitario è previsto anche un dibattito "tra i vecchi militanti del Fdg e una memoria per i tanti giovani che sono morti donando un tributo di vita ad un ideale". «Ricordiamo - attacca l'Anpi - che l'ideale è quello fascista, che infiniti lutti ha portato all'Italia e agli italiani, prima con vent'anni di regime sanguinario culminati con una guerra mondiale, poi con decenni di storia repubblicana in cui gli eredi di quell'ideale hanno funestato la vita pubblica con attentati, bombe, omicidi e tentativi di colpo di Stato».

«Quando si parla di ideali ricordiamo cosa è fascismo»

«Viviamo, certo non grazie agli ex Msi, in un paese democratico - incalza l'associazione dei partigiani - e dunque ognuno può riunirsi a discutere e a fare pranzo come meglio preferisce, ma non possiamo esimerci dal ricordare cosa è stato il fascismo in Italia e di cosa parla certa gente quando parla di ideali. Nella profonda convinzione che gli italiani siano un popolo maturo e che mai permetteranno un ritorno al periodo più buio e tragico della nostra storia« è la conclusione.