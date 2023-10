Termosifoni, quando si potranno accendere nelle Marche? Ecco le date e gli orari

ANCONA - Il clima è ancora primaverile, eppure siamo quasi alla fine di ottobre ed è naturale parlare di date per l'accensione dei termosifoni nelle Marche. Quest'anno sarà possibile tenerli accesi per 11 ore al giorno: come accaduto nella stagione termica passata, il governo ha deciso di ridurre i giorni e le ore di accensione anche per far fronte ai rincari del gas dovuti alla guerra israelo palestinese.