È appena iniziato e già l’anno nuovo reclama attenzione. L’agenda 2024 della Regione si presenta parecchio fitta, con un lungo elenco di obiettivi che è vietato sbagliare. Non solo perché riguardano temi fondamentali per il territorio quali il potenziamento delle infrastrutture, le ricostruzioni post sisma e post alluvione e il riavvio del sistema sanitario. Il 2024 rappresenterà il biglietto da visita per le elezioni Regionali che, salvo lo slittamento per ora solo ipotizzato, si terranno nel 2025. Non a caso, infatti, il governatore Acquaroli e la sua giunta guardano con particolare interesse alle Amministrative e alle Europee di primavera, banco di prova per blindare il governo regionale. Ma tra le varie criticità da affrontare, si stanno addensando nubi sui cieli del Sanzio, con lo scontro tra Aeroitalia e Atim che non promette bene.