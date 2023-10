Pergola apre la stagione di sua maestà il tartufo bianco. L'autunno delle Marche è un'esplosione di sapori: ecco dove gustarli

Frecandò, un’ode al famoso piatto delle campagne

Quanto ci piace questo locale tipico che più tipico non si può, dove l’insegna è un’ode al famoso piatto delle nostre campagne (la versione maceratese della ratatouille) e i libri che tappezzano le pareti un invito a nutrire anche la mente con la lettura delle tante raccolte di enogastronomia del centro Italia messe a disposizione della clientela. Sì, perché dietro ai fornelli di questa bella trattoria c’è anche studio e ricerca. Non è un caso che tutte le ricette siano rilette in chiave metabolica, ovvero cercando di ridurre quanto più possibile il contenuto lipidico e glicemico dei piatti, senza per questo rinunciare al gusto. Cosa assaggiare? Pecorino Caciofiore con pera al forno, gnocchi di patate rosse al ragù maceratese, tagliatelle al Varnelli e ottima pizza. Da 15 a 30 euro circa.

Frecandò, vicolo Luigi Viscardi Macerata - 07331710189