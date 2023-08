Gelato artigianale che passione: c'è anche quello al sapore di Paccasassi del Conero I consigli del Corriere per i peccati di gola

Le mani sapienti di Graziano per la bottarga da Taunus

O piace o la si odia. Al “Taunus ristorante&bar” ce se ne innamora. Poche mani sanno trattare la bottarga come quelle di Graziano Bellomo, volto noto della ristorazione del Conero dove ha gestito La Fornace e Arturo a Sirolo. Una nuova sfida lo ha portato ad inaugurare ad aprile il locale di via delle Acacie, nel cuore del villaggio Taunus. E’ qui che assieme alla fidata brigata continua a raccontare la sua passione per la cucina. Ne sono espressione piatti ben riusciti come gli spaghetti con uova di muggine, zest di limone e pepe (13 euro) o i moscioli al vapore, le vere cozze selvatiche di Portonovo (12 euro). Nella carta spiccano poi l’amatriciana di tonno (14 euro), la rana pescatrice, salvia e guanciale (22 euro) e diverse proposte di carne. Staff in sala giovane e garbato. Buoni i vini. Taunus, via delle Acacie Numana - 0719282126