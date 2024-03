«Lavoro delle donne diverso da quello degli uomini spiegato in 7 motivi»

Giovanna e Federica sono due tiktoker che nel loro profilo TikTok, chiamato Ladynomics23, affrontano varie tematiche tra cui: l'economia globale e il suo sviluppo, il ruolo delle donne all'interno della scena politica, il femminismo nel mondo. In uno degli ultimi video pubblicati sul social, le due esperte mettono a confronto il lavoro degli uomini con quello delle donne ed evidenziano sette differenze sostanziali.

La didascalia che accompagna il post recita: «Che il lavoro d elle donne sia diverso da quello svolto dagli uomini lo sottolineiamo da un po'. Eh no, non parliamo “solo” del fatto che è più sottopagato. In questo video ci soffermiamo in particolare modo su 7 motivi che caratterizzano questa differenza».