Grande Fratello, nuovo malore per Giuseppe Garibaldi: soccorso dagli inquilini, esce dalla Casa. Come sta

Giuseppe Garibaldi, nuovo malore al Grande Fratello: è uscito dalla Casa per sottoporsi a nuovi accertamenti medici. Lo ha annunciato in serata la stessa produzione. Solo una decina di giorni fa, il concorrente del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini era stato colpito da un malore nella Casa che aveva fatto molto preoccupare gli altri inquilini e tutti i fan.

Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2024

Tanto che Giuseppe Garibaldi aveva avuto bisogno di un ricovero in ospedale con una serie di accertamenti e cure del caso. Era poi tornato al Grande Fratello e aveva spiegato cosa era successo in diretta su Canale 5 con lo stesso Signorini. Oggi un nuovo episodio, abbastanza misterioso, che ha messo nuovamente in ansia tutti.