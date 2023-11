Giulia Cecchettin, i capelli trovati sull'asfalto, il sangue, i brandelli di vestiti: si attende l'esame del Dna

Ci sarebbero stati anche dei capelli sul tratto di asfalto, in zona industriale a Fossò (Venezia), dove domenica mattina sono state repertate alcune presunte macchie di sangue, nelle prime ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi da sabato. Materiale biologico che è stato inviato per le analisi di laboratorio ai Ris dei Carabinieri, per confrontarne il dna con quello di Giulia e di Filippo.