Foto su Instagram, chat su Telegram, rapporti sessuali negli orari di scuola e «modalità imprenditoriali raffinate» per fare soldi. Tanti soldi. Nell'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, Giuseppe Ronzino, che ha portato all'arresto di dieci persone sono contenuti i verbali dei racconti delle tre sedicenni coinvolte nel giro di prostituzione minorile scoperto grazie alle denunce delle loro stesse mamme. Altre due ragazzine sono coinvolte, ma ancora non sono state identificate. Dalle parole delle baby escort si riescono a ricostruire i dettagli dell'«inquietante giro» gestito da quattro donne, le "Squad girls".