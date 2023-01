L'ex calciatore marchigiano svela i guadagni su Onlyfans: «Produco anche dei video su richiesta: mi pagano 25 dollari al minuto»

PESARO - Ma come si guadagna con Onlyfans? «L’unico modo per avere successo è mostrarti per quello che sei con i tuoi fans - spiega Giorgio Torelli, ex calciatore pesarese che oggi guadagna di base 9mila dollari su Onlyfans - Ti devi mettere in gioco al 100% altrimenti non funziona. C’è una tariffa di iscrizione. La mia pagina, per esempio, costa 9 dollari al mese e, avendo al momento circa 1.000 subscrivers, sono 9mila dollari al mese solo in questo modo».