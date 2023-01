Giorgio Torelli, l'ex calciatore di Pesaro che ora spopola su Onlyfans e vive a Dubai

PESARO Era una promessa del calcio marchigiano, ora vive a Dubai guadagnando migliaia di dollari al mese su Onlyfans. Il pesarese Giorgio Torelli, 31 anni, con i suoi contenuti fotografici e video spopola soprattutto in Australia e United States. «Per il 90% il target di chi mi segue è gay» rivela, dall’altra parte del mondo, spiegando come Onlyfans, la piattaforma dell’home made per adulti con una platea di 170milioni di utenti nel mondo, non sia solo un lavoro online da declinare - come avviene in Italia - al femminile.