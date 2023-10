Giambruno, quanto costa a Mediaset? Un danno da 151 milioni di euro ma per il giornalista non ci saranno provvedimenti disciplinari

Quanto costa a Mediaset il caso Giambruno? Mentre la polemica sui fuorionda di Striscia la Notizia che hanno portato alla rottura tra la premier Giorgia Meloni e il suo ex compagno inizia a scemare, al Biscione si iniziano a fare i conti in casa.

I mercati

Per un'azienda quotata in borsa un polverone mediatico come quello scatenato dalla vicenda Giambruno non può non lasciare qualche traccia. E in effetti così è stato. Tra martedì e mercoledì il titolo ha perso rispettivamente sei punti e tre punti. Un danno - temporaneo, si intende - di 151 milioni di euro, secondo Repubblica. Ma ci sono stati anche momenti di netta ripresa. Come quando le agenzie, mercoledì mattina, hanno battuto le parole di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e figlia primogenita di Silvio Berlusconi, a difesa di Meloni e del governo, «Retroscena inventati, stimo Meloni, specie in questo momento», le parole della distensione contenute in un'anticipazione del nuovo libro di Bruno Vespa.