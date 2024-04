Meloni: «​Il dibattito su Draghi ai vertici Ue è filosofia. È un italiano autorevole, ma i vertici si decidono dopo il voto»

«Draghi? Sono contenta che si parli di un italiano, ma questo dibattito e filosofia. La tendenza di decidere prima che i cittadini votano non mi trovera mai d'accordo. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, per questo non parteciperò al dibattito». Cosi la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio europeo sulla competitività. «Sia Mario Draghi che Enrico Letta - osserva - che sono considerati due europeisti, ci dicono che l'Europa va cambiata».

«Draghi è una persona autorevole ma dico una cosa banale. Questo dibattito è buono per i titoli dei giornali e fare campagna elettorale ma non è così che funziona. Questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai», ha spiegato Meloni. «A me interessa sapere se vogliamo cambiare ciò che non ha funzionato. Come facciamo a garantire adeguate catene di approvvigionamento? Come facciamo a continuare a continuare questo lavoro sulla migrazione, che non è dire ricollochiamo i migranti in Ue, cosa che non funzionerà mai», ha insistito.