Genitori con 9 figli: «Compriamo l'essenziale, vestiti e giocattoli si riciclano: i nostri bambini sono comprensivi»

In Italia si fanno sempre meno figli. È assodato, consolidato. È un trend che continua a segnare numeri al ribasso, ormai da anni. Ma c'è qualcuno che questa media nazionale cerca di alzarla: la famiglia di papà Matteo e mamma Chiara. Sono a quota 9 figli. L'ultima nata proprio in questi giorni: «Mia moglie mi ha fatto il più bel regalo che potessi ricevere per questa festa del papà», ha detto Matteo Amico al Corriere. In totale, in questa famiglia versione big, sono in 11: i due genitori, poi Mattia (19 anni), Azzurra (14), Francesco (12), Riccardo (10), Enea (7), Ludovica (5), Diego (3), Luigi Maria (1) e la nuova arrivata, Vittoria.

Una vita all'apparenza difficile, prendersi cura di 9 figli è un compito estenuante ma qui vige una regola, che vale per tutti: lavoro di squadra. Il valore aggiunto delle famiglie numerose è «lo spirito di collaborazione, i ruoli cominciano a definirsi già dalla tenera età», ha raccontato il papà. Non sarebbe possibile andare avanti se tutti quanti, a partire dai più grandi, non fossero responsabilizzati. Quella che vive ad Alessano, nel sud del Salento, è una famiglia consapevole del lavoro da fare per stare bene l'uno con l'altro, anche se, ogni tanto, serve «un pizzico di pazienza».