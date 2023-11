Fedez quanto guadagna? Raggiunti 20 milioni di fatturato grazie alla mamma

Quanto guadagna Fedez? E qual è il suo patrimonio? Nel 2023 ha raggiunto i suoi primi 20 milioni di fatturato attraverso la rete di società direttamente o indirettamente da lui controllate. Se gli affari della sua Chiara Ferragni non fossero volati allo stesso modo, nel 2022 lui sarebbe già stato a un passo dal raggiungerla. Come indicato da Open, il rapper sembra avere un tocco d’oro. Perché? Nessuna sua società è risultata in perdita.