Elezioni 2024, ecco la bozza: election day 8 e 9 giugno, tre mandati consecutivi per i sindaci con più di 5mila residenti e fino a 15mila

Elezioni 2024: election day 8 e 9 giugno per europee e regionali. È questo il contenuto della bozza del decreto legge in materia elettorale che dovrebbe approdare domani al Consiglio dei Ministri: tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila. Ipotesi election day in Italia nella prima metà di giugno. Il Paese andrà al voto per rinnovare il Parlamento europeo dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Stessi giorni e orari valgono in caso di contemporaneo svolgimento delle europee con le elezioni regionali e con un turno delle amministrative per i Comuni.