Califano, chi è la figlia Silvia. Il primo incontro a 20 anni: «Mi ha abbandonata quando avevo 5 mesi. Non sapeva fare il padre»

Domenica sera su Rai1 è andato in onda il film "Califano", in cui Leo Gassman ha interpretato il cantautore romano diretto da Alessandro Angelini. Un'occasione per riaccendere la curiosità sulla vita del "Califfo", dal periodo buio in carcere, all’amicizia con il criminale milanese Francis Tutarello, dall’incontro con la moglie Rita e il forte legame con gli amici di una vita. La curiosità dei telespettatori si è concentrata anche su Silvia Califano, l'unica figlia del cantautore.