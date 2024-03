Aeroporto Sanzio, offerta di Sky Alps a Enac per i voli di continuità per Fiumicino e Linate. «Valuteremo, commissione costituita oggi»

ANCONA - Un'unica offerta per le sole rotte Ancona-Fiumicino e Ancona-Linate, e viceversa. L'ha fatta pervenire Sky Alps ad Enac che, ora, la «valuterà riunendo la Commissione appositamente costituita già oggi» per garantire la continuità territoriale della Regione Marche, ovvero l’affidamento delle rotte in regime di oneri di servizio pubblico per le sole rotte da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate, e viceversa, «per la copertura dei servizi aerei per un periodo che va da 45 giorni a massimo 7 mesi».