PESARO Il Comune è in sella verso una nuova tappa della Bicipolitana con l’avvio dei lavori, entro fine mese, della pista tra i quartieri Vismara e Torraccia. Un investimento di circa 1 milione di euro in un tratto della ciclovia Adriatica strategico per la viabilità alternativa, ecosostenibile e sicura che sarà pronto a fine estate dopo un’operazione non semplice che durerà dai 6 ai 7 mesi circa.

Programmazione

«La realizzazione della linea, anche se di appena 300 metri, è impegnativa e onerosa perché comprende anche il sottopasso ferroviario e un ponte sul fosso demaniale», rilancia l’assessore alla Operatività Enzo Belloni che ieri mattina ha incontrato in Comune la ditta per concordare l’avvio dell’intervento e l’organizzazione del cantiere. «L’iter è quindi a buon punto - spiega Belloni -, dopo il progetto approvato e l’appalto, entro gennaio cominciano i lavori e per subito dopo l’estate il collegamento dovrebbe essere pronto». La Bicipolitana continua dunque ad arricchirsi di chilometri e collegamenti al servizio della mobilità green per spostamenti rapidi, con zero inquinamento e nuove opportunità per gli sportivi.

Collegamenti

Questo tratto si collega al cantiere già aperto in via Lambro e via Liri, per 500 metri di pista sempre a Vismara. L’anello di congiunzione con Torraccia sarà realizzato grazie al sottopasso previsto davanti al campo da calcio di Vismara. Entrambe le corsie avranno un impianto di illuminazione a led, segnaletica orizzontale, apposita colorazione e postazioni di videosorveglianza». Un intervento corposo, per un importo complessivo di 921mila euro, dovuto alla necessità di realizzare un passaggio sotto la ferrovia e l’attraversamento di un fosso demaniale per il quale sono state richieste prescrizioni, tra la quali anche delle vasche di laminazione.

La funzionalità

Il collegamento tra i due quartieri sarà funzionale non solo all’itinerario, ma anche al piccolo ponte di via Liri per il raccordo con la rotatoria di Santa Colomba. «Anche in questo caso - precisa l’assessore alla Operatività Enzo Belloni - ci troviamo in una zona frequentata da chi vuole praticare attività motoria all’aperto e non solo. Un passo avanti decisivo verso il completamento della Bicipolitana».