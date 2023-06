Vigile del fuoco ucciso fuori dalla discoteca di Rimini, giovedì l'autopsia e domani l'interrogatorio di garanzia per l'unico indagato: un buttafuori di Fano

L'autopsia su Giuseppe Tucci, 34 anni, originario di Foggia, vigile del fuoco all'aeroporto Fellini di Rimini, sarà eseguita giovedì 15 giugno. Il ragazzo è morto lunedì 12 giugno in seguito a una lite con un buttafuori di un locale di Miramare (Rimini) in viale Principe di Piemonte. Non c'è ancora nessuna certezza su come siano andati i fatti. Una tesi, secondo le prime ricostruzioni, porterebbe dritto ad una lite culminata nella violenza fisica nella stradina esterna e attigua al locale, con un accanimento di colpi alla testa del vigile del fuoco portato in condizioni critiche in ospedale. Domenica, poi, la notizia del coma irreversibile.

Domani l'interrogatorio di garanzia

È stato aperto un fascicolo per omicidio volontario. Domani sarà ascoltato davanti al Gip Raffaella Ceccarelli, nell'interrogatorio di garanzia, l'unico indagato: Klajdi Mjeshtri, il 28enne buttafuori di origine albanese, residente a Fano, attualmente in stato di fermo. La famiglia del ragazzo ha nominato come difensore l'avvocato Marco Ditroia. Il consulente tecnico di parte è il dotto Andriano Tagliabracci di Ancona.