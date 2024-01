Viabilità, lavori sulla statale Urbinate: traffico deviato, ecco dove

URBINO - Da martedì 23 gennaio 2024 l’ANAS inizierà dei lavori lungo la strada SS 423 URBINATE che collega la zona Sasso con Trasanni.

Il cantiere

Dal 23 gennaio sarà quindi installato il cantiere su un lato della carreggiata e predisposta la deviazione del traffico, nella sola direzione “Urbino-Pesaro”, lungo via Molino del Sole e proseguendo su via Seghetto. Un’apposita segnaletica indicherà il percorso da seguire per tutta la permanenza del cantiere.