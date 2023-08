PESARO Se è vero che tre indizi fanno una prova allora nelle ultime notti si aggira in zona mare qualche vandalo che si sta “divertendo”, diciamo così, a provocare non solo scompiglio con una serie di dispetti, ma anche danni. Al raid di lettini tagliati nella zona di Ponente qualche notte fa si aggiungono oggi altri episodi: bici con le gomme bucate, vermi messi all’interno del distributore self service nel contenitore dove si prende il prodotto e spazzatura trovata sull’ingresso di casa. Premessa: non si sa se l’autore delle diversificate segnalazioni sia lo stesso (o gli stessi), ma è certo che qualcuno negli ultimi giorni si stia impegnando o in scherzi disgustosi (vermi e spazzatura), o in gesti di teppismo tout court (lettini e biciclette), e in ogni modo, anche invertendo l’ordine dei fattori, il risultato non cambia: danni, scherzi di cattivo gusto, fastidio e proteste.



La zona nel mirino



La zona presa di mira è quella del mare anche se un po’ estesa: da viale Trieste si passa a viale Venezia e vie limitrofe, da viale della Repubblica ai viale Trento e Battisti. La segnalazione più disgustosa riguarda lo scherzo di cui hanno subito le viscide conseguenze i malcapitati che l’altra sera si sono serviti del distributore automatico di merendine e bibite sempre aperto in viale della Repubblica. Qualcuno ha riempito i contenitori dove si prendono i prodotti di vermi, probabilmente bigattini, ovvero larve della mosca carnaria, tra i più comuni per la pesca. Quindi si può immaginare il moto di repulsione provato da chi, mettendo la mano all’interno del contenitore, si è trovato a tu per tu con una sorpresa tanto sgradita quanto repellente.

Il video

Poi è stato ripulito tutto ma nel frattempo qualcuno aveva anche provveduto a fare un video e a inviarlo sulla popolare pagina Instagram “Welcome to Pesre” dove si segnalano stranezze e bizzarrie varie. Non è stato un atto isolato. Più o meno nella stessa zona qualcuno ieri mattina uscendo di casa si è trovato sull’uscio sacchetti di spazzatura maleodoranti, probabilmente presi da qualche vicino cassonetto. Infine da segnalare le numerose bici che sono state trovate con le ruote a terra perchè qualcuno nottetempo aveva provveduto a tagliare le gomme. E’ accaduto in viale Venezia ma anche in altre vie limitrofe. In sostanza tutte le bici che sono state lasciate fuori, o in strada o all’interno dei cortili dei condomini ma con il cancello aperto, hanno subito danni. Una signora si è sfogata con un post: «Questa notte i vandali hanno bucato le ruote di tutte le bici parcheggiate fuori dal civico 24 di viale Venezia. Vi siete divertiti? Spero qualcuno si divertirà allo stesso modo con voi dandovi gli schiaffoni che evidentemente i vostri genitori non vi hanno dato».