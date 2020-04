Incendio in azienda nel giorno della riapertura: paura per la nube di fumo

VALLEFOGLIA - Un incendio scaturito all’interno della Rivalcold 4 ha tenuto in ansia per alcune ore Montecchio di Vallefoglia.

Il quartiere industriale è stato infatti avvolto da una nube scura di fumo: il rogo è scaturito all’interno della cabina di verniciatura, andata poi distrutta. Per fortuna non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco di Pesaro hanno comunque lavorato sul posto, sia per spegnere le fiamme che per mettere in sicurezza l’area. Rivacold proprio ieri aveva ripreso la produzione dopo la richiesta ai vertici aziendali dell’applicazione all’interno dei capannoni produttivi delle misure di contenimento al Coronavirus.

