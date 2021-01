Furto su commissione alla Rivacold: rubato materiale tecnico per 50mila euro

VALLEFOGLIA - Probabilmente si è trattato di un furto su commissione. È avvenuto in un vecchio capannone di proprietà dell’azienda Rivalcold (Gruppo Vitri) a Montecchio di Vallefoglia.

Una razzia mirata e stimata in almeno 50mila euro: dal deposito sono spariti, infatti, delle componentistiche per refrigeratori, con filtri, valvole, compressori e ricettori di liquidi. Chi ha agito o chi ha commissionato il colpo sapeva benissimo il valore di mercato della merce in questione. L’azienda ha denunciato il maxi furto di materiale ai carabinieri che, ora, stanno indagando sull’effrazione avvenuta sulla porta scorrevole del capannone della Rivalcold.

