Pesaro, brindisi in tabaccheria: ignoto fortunato gioca 3 euro al 10 e Lotto ne vince 50mila

PESARO - Una nota di positività nel grigiore del post pandemia, che si dipana tra riaperture graduali, contingentamenti e tante precauzioni, ha colorato la giornata dei titolari della tabaccheria “Max & Jo” di via Ponchielli a Pesaro, trasformatasi per un pomeriggio negli emozionati messaggeri della Dea Bendata: a loro l’onore di essere latori della notizia della vincita di 50.000 euro avvenuta lo scorso 6 giugno con una schedina da soli 3 euro al gioco del 10 e Lotto, una variante del più conosciuto Enalotto.

A giocare la fortunata schedina un uomo di circa quarant’anni, che preferisce mantenere l’anonimato.



Cosa è successo

«E’ stata una grandissima emozione anche per noi» racconta Massimiliano Di Lena, titolare insieme a Jolanda Lis della tabaccheria baciata dalla Fortuna- il fortunato vincitore è un cliente che frequenta abbastanza spesso la nostra tabaccheria, anche se non è un giocatore abituale. Non essendo un giocatore incallito che controlla continuamente le sue “giocate”, quando è passato da noi ieri pomeriggio, ancora in abiti da lavoro, era totalmente ignaro della vincita e del suo effettivo importo: quando gli ho annunciato che ammontava a ben 50.000 euro è rimasto totalmente scioccato, non scorderò mai la reazione che ha avuto» sorride il titolare. Che continua: «Non se lo aspettava affatto, è stato incredibile assistere alla sua emozione: per qualche minuto è andato in tilt, non era in grado di rendersi conto della cosa e della situazione, sembrava su un altro pianeta. Magari non è una somma che cambia la vita, ma specialmente in questi tempi difficili, funestati dal Covid 19, per noi è stato un segnale di speranza di cui siamo stati felici di essere protagonisti, insieme al vincitore: è stata una gioia condivisa, accresciuta dall’essere reduci dai giorni cupi della pandemia, che ci ha regalato un po’ di ottimismo e tanta voglia di sperare nrl futuro».

