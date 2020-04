Giro d'affari da 50mila euro: finisce in manette lo spacciatore di cocaina

TRECASTELLI - Si sono aperte ieri mattina le porte del carcere per il 21enne albanese, arrestato per spaccio dai carabinieri di Osimo a febbraio. I militari di Osimo l’hanno raggiunto nella sua abitazione di Trecastelli per dare esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, aggravato dalla continuazione.

LEGGI ANCHE:

Ancona, lo sfogo dell'infermiera: «Fino a ieri eroi, calato l'allarme Covid tornano subito gli insulti»

Marco ucciso dal Coronavirus a 56 anni, cordoglio per l'autista di bus e responsabile del coro della parrocchia

L’attività investigativa trae origine da un’operazione dello scorso 6 febbraio, sempre a Trecastelli, durante la quale il 21enne insieme ad un suo connazionale era stato arrestato in flagranza mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un assuntore. Dalle perquisizioni eseguite presso le rispettive abitazioni, erano stati poi sequestrati 70 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in involucri e pronta per la vendita, bilancini di precisione, attrezzatura necessaria per il confezionamento e la somma di 765 euro quale provento dell’attività illecita. Lo smercio della droga avveniva in luoghi isolati, a tutte le ore del giorno, ad un costo variabile dai 75 ai 90 euro al grammo. Dalle indagini è emersa una vendita complessiva di quasi mezzo chilogrammo di cocaina per un illecito guadagno di circa 50mila euro nel periodo di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA