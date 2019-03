L'allarme del concessionario non scatta: i ladri rubano una supercar da 50mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il colpo alla concessionaria vale 50 mila euro. I ladri si sono portati via una Alfa Romeo Stelvio. In piena notte il colpo alla Diba, noto rivenditore di auto di vari marchi. Alcuni malviventi hanno forzato un cancello nella concessionaria di strada di Borgheria. Non è ancora chiaro perché l’allarme, regolarmente installato non sia entrato in funzione. Da capire se i ladri possano aver manomesso il sistema antintrusione o semplicemente c’è stato un malfunzionamento. Sta di fatto che una volta dentro i malviventi sono riusciti a rubare una Alfa Romeo Stelvio appena immatricolata e pronta per essere consegnata. Era nel garage dedicato alle Alfa e aveva le chiavi all’interno. I ladri sono scappati col mezzo che ha un valore di mercato tra i 40 e i 50 mila euro a seconda degli optional. Nella mattinata di ieri, i titolari della concessionaria si sono accorti del furto.