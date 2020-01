Baciato dalla dea bendata nel concorso 10eLotto: gioca la schedina da due euro e ne vince 50mila

FABRIANO - Fabriano baciata dalla dea bendata. Gioca una schedina da 2 euro al “10eLotto” e si porta a casa 50mila euro. Festa nella Tabaccheria Centrale di Gianni e Francesco Baroni, lungo Corso della Repubblica di Fabriano. Il fortunato o la fortunata ha indovinato 9 numeri su 10. Con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto vincere ben due milioni e mezzo di euro nell’estrazione di sabato sera.

Non si sa al momento chi è che ha potuto festeggiare, ma quasi sicuramente ad aver preso i numeri fortunati dovrebbe essere un fabrianese. «Speriamo – dicono i titolari – che questa cifra sia andata a una persona in difficoltà». Sempre nella Tabaccheria Centrale, nel 2017, un 40enne con un Gratta e Vinci da 5 euro vinse ben 1.840.000 euro. Nelle settimane scorse invece il concorso Superenalotto aveva regalato a un giocatore di Castelfidardo la possibilità di centrare un 5 da 47mila euro. In quel caso la schedina vincente era stata convalidata alla Tabaccheria di via Rossini 36.

