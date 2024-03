VALLEFOGLIA Nello spazio vuoto lasciato da quei cittadini delusi e sfiduciati dalla politica dei partiti che per troppo tempo hanno firmato una delega in bianco, spesso male utilizzata dagli amministratori pubblici, si posiziona la lista civica indipendente “Vallefoglia cambia”, che intende portare partecipazione e contenuti. Dall’esperienza di cittadinanza attiva dell’associazione Diversamente, che da quattro anni si batte per la tutela e la valorizzazione della vallata del Foglia, nasce l’impegno di un gruppo di cittadini per mettersi in gioco in prima persona per il governo del comune di Vallefoglia senza attendere che politici di lungo corso continuino a decidere senza ascoltare.



Candidato sindaco è Andrea Torcoletti sceso in campo con la forte spinta trasmessagli da tutti gli appartenenti all’associazione e da quanto fatto negli ultimi anni per l’ambiente e il territorio con le battaglie contro il biodigestore di Talacchio e la discarica per rifiuti produttivi di Riceci. «Ciò che più mi ha colpito e mi ha dato la motivazione per la candidatura - afferma Torcoletti - è stato l’essermi reso conto di qual è la distanza tra cittadini e amministratori, di come il processo di delega si sia interrotto. Non c’è più dialogo né partecipazione. Noi stessi non abbiamo mai ottenuto un incontro dal sindaco e dal Comune. Siamo stati ignorati dagli amministratori che hanno pensato magari che così facendo avremmo mollato». Con la scelta di impegnarsi in politica invece la decisione è opposta: «Non solo non molliamo ma rilanciamo e come cittadini attraverso le amministrative proviamo ad entrare là dove si prendono le decisioni».

L'approccio



Un approccio alla politica completamente diverso da quello dei partiti: «I nostri pilastri sono partecipazione e trasparenza e tutto quello che come associazione ci ha contraddistinto: attenzione all’ambiente, tutela della salute e interesse alla qualità della vita. Io sono di Vallefoglia e vivo qui con la mia famiglia, mi sento coinvolto nel futuro del comune ma ho visto in questi anni tanta rassegnazione e nessuna speranza di poter incidere per il cambiamento. Ecco, noi vogliamo far tornare la gente a credere che si possa cambiare e sostenere le proprie idee anche quando sono contrarie da quelle di chi ci amministra». Da qui una sorta di patto con la cittadinanza: «Ci rivolgiamo a tutto il tessuto sociale del territorio attraverso uno scambio continuo che parta dal basso dalle esigenze di tutti, dare voce a chi oggi non ce l’ha come associazioni, comitati, parrocchie, imprenditori». La visione che “Vallefoglia cambia” ha del territorio «è quella di una città di primo piano, non più a rimorchio di Pesaro, come accade oggi». Con Torcoletti alla presentazione hanno partecipato Andrea Ricci, Silvia Mari e Alessandra Feduzi.