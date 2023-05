San Ginesio, Ciabocco tenta il bis contro Ferranti

SAN GINESIO - A San Ginesio tenta il secondo mandato il sindaco uscente, Giuliano Ciabocco, con l'obiettivo di portare avanti quanto già avviato negli ultimi cinque anni. Cinquantanove anni, già responsabile dell’ufficio turistico del Comune che guida, si presenta con la lista "San Ginesio Rinasce”.



1) Come giudica la campagna elettorale che si va concludendo? C'è stata partecipazione? Teme un grande astensionismo?

Non credo che ci sarà astensionismo, perché quando vengono coinvolte diverse persone del luogo, rispetto alle elezioni politiche che vedono candidati meno locali, penso che questo aspetto sia da scongiurare. Le elezioni amministrative sono più sentite e anche nelle passate tornate non c'è stato astensionismo. Per quanto ci riguarda abbiamo visto partecipazione. Abbiamo fatto diversi incontri, anche diversi in base alla platea di elettori che avevamo davanti. Avevamo tante cose da dire e ci siamo rivolti a tutti: dai giovani agli anziani, dal centro alle frazioni.

2) Dovesse indicare con tre titoli le priorità per il suo paese, cosa direbbe?

In testa c'è la ricostruzione, sia delle opere importanti da realizzare come le scuole, sia delle strutture che restano come le ex magistrali e l'ex municipio. La parte più difficile della ricostruzione è stata portata a termine: è bene ricordare che non la detta il Comune, ma tutte le procedure amministrative, fino ad arrivare alle gare d'appalto, sono state portate a termine. C'è poi la questione turismo: è la vocazione del nostro paese. E infine la riqualificazione generale del borgo che deve coinvolgere non solo il centro, ma tutte le frazioni. San Ginesio vanta 78 chilometri quadri di territorio e puntiamo su collegamenti di mobilità dolce e altri progetti che possano mettere in rete le bellezze che abbiamo.