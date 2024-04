FANO «Sarò candidato alle Europee, lo confermo». Si delinea con sempre maggiore precisione il quadro elettorale in vista dell’8 e del 9 giugno prossimi, quando i fanesi saranno chiamati a rinnovare anche il consiglio comunale, oltre che il Parlamento Ue.

La prospettiva

Il sindaco Massimo Seri è dunque fra i tre candidati di Azione, in quota Socialisti liberali, che rappresenteranno le Marche nella lista della circoscrizione Italia Centrale (comprende inoltre Lazio, Toscana e Umbria) e che pertanto sperano di staccare un biglietto per Strasburgo, la sede dell’assemblea continentale. Seri ha già annunciato sui manifesti il luogo, la data e l’orario dell’iniziativa pubblica organizzata per presentare la sua candidatura, che ha come slogan «Un’Europa più vicina».

L’attuale sindaco di Fano parlerà mercoledì prossimo, a partire dalle 18.30, nei locali della coop Tre Ponti. Interverranno inoltre i deputati Matteo Richetti di Azione e Oreste Pastorelli del Psi – Liberali per l’Italia, partito che fa parte della lista unitaria. Invitati inoltre i tre candidati sindaco a Fano: Cristian Fanesi per il centrosinistra, Stefano Marchegiani (anche segretario comunale di Azione) per i Progressisti Fano 2050 e Luca Serfilippi per il centrodestra. Reduci dalla maratona sul piano regolatore, li aspettano le settimane decisive della volata verso le amministrative.

La conferena slittata

Venerdì era prevista una conferenza stampa, poi slittata; così l’annuncio di altre candidature aveva suscitato qualche curiosità su eventuali contrattempi della presenza di Seri in lista. L’altro ieri, infatti, è stata ufficializzata la presenza di Germano Craia, imprenditore e segretario di Azione a Fermo, nella lista per la circoscrizione Italia Centrale delle elezioni europee 2024. Nessun contrattempo e nessuna sorpresa, però, perché Seri scenderà in campo a breve giro di posta.

Lo fa con uno sguardo sugli scenari politici internazionali: «A giugno ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, l’unica istituzione dell’Ue direttamente eletta dai cittadini. Mai come in questo momento di tensioni e conflitti internazionali, che minacciano la stabilità globale, la pace e la prosperità del nostro continente, è stato forte il bisogno di rilanciare il progetto europeo, adeguandolo alle nuove sfide e alle opportunità di questa nuova epoca. Mai come in questo momento l’Ue ha avuto bisogno di una spinta che partisse direttamente dai cittadini d’Europa per superare le resistenze dei miopi egoismi nazionali e dei nuovi sovranismi».

Il programma

L’attuale sindaco di Fano prosegue con accenni al programma elettorale: «Abbiamo bisogno di un’Unione Europea meno burocratica e più politica, sempre più integrata nelle politiche strategiche come ambiente, energia, ricerca, difesa, e meno presa dall’ossessione del rigore e dell’austerity sui conti pubblici. Per poter dare il mio contributo a queste sfide, ho accettato la proposta di candidatura, portando al Parlamento europeo l’esperienza maturata in questi 10 anni da sindaco». In caso di elezione, ha concluso Seri, «c’è la volontà di offrire alla città l’attenzione e le opportunità che merita. Una grande occasione cui dedicherò tutto il mio impegno e la mia serietà».