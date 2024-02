«Mi faccio accompagnare da sei belle donne», la strategia e l'audio choc di un candidato per vincere le Regionali in Sardegna

Manca meno di una settimana alle elezioni regionali in Sardegna. Mentre glie elettori si informano su chi votare, i politici pensano a come conquistare voti per il 25 febbraio. L'ultima trovata di un candidato della Gallura, la parte nord-orientale dell'isola, ha scatenato non poche polemiche. La strategia è quella di puntare sulla bellezza femminile. Sei donne, in costumi provocanti, per convincere l'elettorato a votarlo alle urne. Il candidato racconta il suo escamotage per la campagna elettorale, in un messaggio vocale sfuggito al segreto di una conversazione privata, e destinato a creargli non poco imbarazzo.

Cosa ha detto il candidato

Come riporta Gallura Oggi, il candidato si rivolge a un interlocutore sconosciuto: «Sto facendo questa campagna elettorale in modo molto diverso dal solito.

Ho sei donne molto belle che mi sostengono durante i miei incontri con le persone». Il motivo è presto detto: «Se ti presenti da solo, sei un cane bastonato che parla – ammette -. Invece con queste sei miei amiche, molto belle… Due sono vestite in pantaloni in pelle e stivali, due in minigonna e due leopardate, con delle camicie belle aperte che fanno un bel vedere».

Al momento il nome del candidato resta sconosciuto. Il politico sottolinea: «La gente trova l’attrazione durante i miei discorsi, seguono fino all’ultima virgola. Ho fatto un incontro dove penso che qualcuno è tornato a casa e ha messo incinta la moglie». Parole che hanno catenato forti reazioni tra gli elettori, divertite in alcuni casi, indignate in altri. Ma tutti vogliono adesso sapere la stessa cosa: chi si nasconde dietro l’audio incriminato».