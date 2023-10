Valeverse, ecco come è il metaverso di Valentino Rossi: giocando si potrà anche incontrare (per davvero) il campione di Tavullia

"Valeverse", la prima esperienza di gioco Web3 dedicata ai fan di Valentino Rossi, è ora disponibile su The Sandbox, un play to earn per smartphone e Microsoft Windows, che combina tecnologia blockchain, DeFi e NFT in un metaverso 3D, ovvero dove permette ai giocatori di creare e personalizzare i propri giochi e risorse digitali con strumenti di progettazione gratuiti. La nuova esperienza lanciata da VR46 Metaverse, Animoca Group e GravitasLabs include una serie di missioni interattive, oggetti collezionabili digitali e un Membership Pass dedicato ai fan del motorsport di tutto il mondo.

Valeverse



VR46 Metaverse, Animoca Brands e GravitasLabs sono orgogliosi di annunciare il lancio di "Valeverse" su The Sandbox, rendendo l’esperienza completamente accessibile ai fan di Valentino Rossi e agli appassionati di motorsport di tutto il mondo. Questa esperienza virtuale permette ai giocatori di esplorare un mondo ricco di attività, ricompense e un livello di immersività nel mondo degli sport motoristici senza precedenti.

"Valeverse" consente inoltre di collezionare e divertirsi con oggetti digitali esclusivi, tra cui moto, caschi e tute iconiche della carriera del “Dottore”, permettendo ai fan del pilota italiano di esprimere la loro passione in una dimensione completamente nuova.

Dall'immateriale alla realtà reale

Dall'immateriale alle realtà reale: il "Valeverse Pass" permetterà ai fan più sfegatati di accedere ad una lunga lista di benefit non digitali, tra cui la possibilità di ottenere merchandising autografato, ambitissimi biglietti per le gare e un incontro con Valentino Rossi.

App marchiata Sisal

Per arricchire ulteriormente l'esperienza di tutti i giocatori, Valeverse propone anche una serie di contenuti esclusivi targati SisalFunClub, celebrando il lancio della versione 2024 dell’app con una presenza importante all’interno dell’esperienza. I contenuti dedicati al gioco mobile for fun di Sisal consentono ai giocatori di visitare l'iconico stadio che, come nell’app SisalFunClub2024, diventa il palcoscenico nel quale gli utenti si sfideranno con quiz e minigiochi.

Così come nell’app marchiata Sisal i giocatori potranno mettersi alla prova con tattica, strategia e il calciomercato, anche all’interno di Valeverse i fan del Dottore potranno dimostrare le loro abilità con missioni e quiz dedicate al 9 volte campione del mondo. Il lancio di Valeverse segna l'inizio di una lunga collaborazione nel settore dei mondi digitali immersivi per VR46 Metaverse, Animoca Brands e Gravitaslabs; la collaborazione con SisalFunClub 2024 sugella inoltre l’inizio di un progetto ambizioso all’insegna del divertimento e della responsabilità, valori su cui si poggiano entrambe le esperienze.