"Affari tuoi", Rossana (Liguria) in pochi minuti brucia i tre pacchi più ricchi

Pronti, via. Tocca alla Liguria con Rossana e il figlio Davide che cercano l'exploit ad "Affari tuoi" nel gioco post-telegiornale condotto da Amadeus. La scelta del pacco (l'8), le prime chiamate e una partita che dopo due buone scelte vede svanire l'opzione da 200mila euro e poco dopo anche quello da 300mila euro. Quanta sfortuna.

Rossana e Davide provano a mascherare l'amarezza, partita in salita, la prima offerta del "dottore" viene rifiutata. Ma la musica non cambia, un'altra chiamata e anche il pacco da centomila euro esce. Era da tempo che non si assisteva ad una partenza così sfortunata. Arriva anche la seconda offerta, stavolta di 14 mila euro ma dopo una attenta analisi viene rifiutata anche questa: adesso il pacco migliore è quello da 75mila euro.