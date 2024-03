Sara e Rita in gioco per le Marche ad "Affari tuoi": che beffa, escono subito i due pacchi più ricchi

Peggior partenza non poteva esserci. In gioco le Marche nella puntata di "Affari Tuoi" con Amadeus che prova a far coraggio a Sara e Rita le sorelle gemelle di Montefalcone Appennino. Grande entusiasmo e ampi sorrisi poi la doccia fredda con i pacchi da 200mila e 300mila a caratterizzare la prima parte del gioco. Il classico saluto al paese (300 abitanti e li immaginiamo tutti davanti alla televisione), quindi la prima proposta del dottore e il cambio accettato da Sara e Riti che vogliono subito scoprire cosa c'era nel loro pacco, 13. Scelta giusta: c'erano appena 50 euro. E adesso per loro il pacco 11.

Qualche buona scelta, pacchi blu che escono di scena e la prima offerta del "dottore" con Sara e Rita che dopo una veloce riflessione dicono no a 25mila euro. Entusiasmo ritrovato, la fortuna forse ha girato vento. Cinque pacchi rossi, tre azzurri e la seconda proposta