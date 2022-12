URBINO In fuga sui tetti delle case, inseguito dai carabinieri: non ha avuto scampo e dai tetti è passato direttamente alla cella. Ponte Armellina e Urbino 2 sono località sensibili nel territorio urbinate sulle quali l’attenzione delle forze dell’ordine non si allenta mai. E proprio in questi giorni i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Urbino impegnati in specifici servizi di osservazione, hanno rintracciato e alla fine catturato un cittadino di nazionalità magrebina. Lo straniero era infatti destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Urbino perché condannato a 4 anni e 20 giorni di carcere in quanto riconosciuto colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti. Per sottrarsi all’esecuzione della sentenza l’uomo si era reso irreperibile da alcuni mesi, pue non essendosi di molto allontanato dal luogo dove esercitava la sua attività di spaccio.

Alla vista dei militari, che lo stavano cercando tra le abitazioni di Urbino 2, il giovane ha subito capito di cosa si trattava e che i carabinieri era lì per lui. Così ha tentato di sottrarsi alla cattura fuggendo sui tetti dei caseggiati che costituiscono il complesso edilizio della frazione ma, dopo un rocambolesco inseguimento da parte dei militari è stato raggiunto e bloccato dai militari. Il soggetto, terminate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Pesaro per l’espiazione della pena residua di 3 anni e 3 mesi tre.

L’attività condotta dalla compagnia carabinieri di Urbino, rientra nel quadro delle attività di ricerca di soggetti colpiti da pene detentive che si sono resi irreperibili o nello stato di latitanza.