Tenta una rocambolesca fuga sui tetti di Urbino: ricercato per droga acciuffato dai carabinieri

URBINO - Non è bastato un rocambolesco tentativo di fuga sui tetti per sfuggire alla legge: arrestato dai carabinieri di Urbino un ricercato per droga.

Protagonista un maghrebino, condannato in via definitiva per spaccio di stupefacenti a una pena di 4 anni, che però da mesi si era reso irreperibile. L'indagine dei carabinieri ha permesso di localizzarlo tra Ponte Armellina e Urbino 2, ma quando è scattata l'operazione l'uomo ha tentato di scappare cona rocambolesca fuga sui tetti. Ma non è sfuggito alla cattura.