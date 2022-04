L'auto esce di strada e si ribalta contro una casa: conducente liberato con i cuscini pneumatici

URBINO - L'auto esce di strada e si ribalta contro una casa: conducente liberato con i cuscini pneumatic. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Urbino in via Ca’ Cartolaro per un’auto finita in un camminamento al di sotto della sede stradale adiacente un’abitazione rimanendo su un lato. La squadra ha liberato la persona alla guida, che era rimasta bloccata ad un arto, con appositi cuscini pneumatici e messo in sicurezza l’auto.

Ultimo aggiornamento: 20:22

