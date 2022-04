Un altro schianto nelle strade del capoluogo: un uomo portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette

ANCONA - Un altro incidente lungo le strade del capoluogo: un uomo tra i 60 e i 70 anni è rimasto ferito in maniera piuttosto seria nello scontro che si è verificato in piazza Ugo Bassi all'altezza del semaforo che immette in via Giordano Bruno. Immediato l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica, sul posto anche tre pattuglie della polizia municipale per la gestione del traffico e i rilievi di legge con l'uomo portato in codice rosso all'ospedale di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 20:13

