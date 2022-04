Due malori in due supermercati diversi nel giro di tre ore e mezza: al pronto soccorso una 30enne e una 90enne

ANCONA - Due malori in due supermercati diversi nel vgiro di tre ore e mezza. Il primo intervento della Croce Gialla in un supermercato di Collemarino pr soccorrere una ragazza di 30 anni che sio è sentita male e che è stata portata per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Nuovo intervento intorno alle 18 in uin altro supermercato di piazza Ugo Bassi dove invece si è sentita male una 90enne portata al pronto soccorso dell'Inrca.

