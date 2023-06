URBINO - Si cercano comparse per il film “Pasquale Rotondi un eroe italiano”. Un film dedicato al salvatore di circa 10mila opere d’arte italiane dalla distruzione e dal saccheggio nazista (proprio oggi a Sassocorvaro l’ultima giornata di celebrazioni del Premio a lui intitolato).

Il progetto cinematografico porta la firma di Cna Cinema e Audiovisivo Marche I casting a Urbino saranno il 15 giugno al collegio Raffaello - piazza della Repubblica. Dalle 10 alle 19 le selezioni di uomini e donne tra 18 e 50 anni, dalle 16 alle 19 per bambine tra i 4 e 10 anni (accompagnate). Il film è ambientato tra gli anni ‘30 e ‘40 quindi si richiedono capelli non tinti, disponibilità a eventuale taglio di capelli/barba, nessun tatuaggio su mani, collo, testa, né piercing, abbronzatura eccessiva, unghie o trucco permanenti. Per partecipare al casting è necessario avere una fotocopia del documento di identità, codice fiscale e iban. Le persone selezionate saranno poi contattate dalla produzione. Contatti: guascocasting@gmail.com. Rotondi è stato soprintendente ed insegnante di storia dell’arte all’UniUrb. L’operazione di salvataggio delle opere ha coinvolto diverse città del Montefeltro in cui sarà girato il film: Urbino, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro, Carpegna. E saranno questi i luoghi delle riprese da luglio.